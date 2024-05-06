Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 12:40, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 12:30
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
8 Mayıs Çarşamba:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cihan Aydın