Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün narkogüç operasyonları kapsamındaki çalışmalarda, il genelinde uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 999 gram sentetik uyuşturucu, 848 adet uyuşturucu hap, 611 adet sentetik ecza, 250 gram esrar, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 54 fişek, 6 kartuş ve hassas terazi ile 55 bin 880 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında 6, uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak suçu kapsamında 6 olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.