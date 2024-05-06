İslahiye'deki kazayla ilgili soruşturmada 3 savcı görevlendirildi

Tunç, kazayla ilgili İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini kaydetti.

Bakan Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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