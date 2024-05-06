CHP'li başkan, yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atadı

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçmişti.

Furkan Bozbey, Instagram'dan kendisinin de bulunduğu BURKENT'in yeni yönetim kurulu ve Mustafa Bozbey'i paylaşarak "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazdı.

Furkan Bozbey daha sonra Instagram biyografisine 'BURKENT yönetim kurulu başkanı' titrini ekledi fakat tepkiler sonucu sildi.

- Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey: Bu gençler hiç mi çalışmayacak

Sözcü Gazetesine konuşan Mustafa Bozbey, şunları söyledi: "Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım. Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli. Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?"