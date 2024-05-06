MSB: Sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 16:57, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 17:04
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığının, artan etki ve yoğun baskıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.