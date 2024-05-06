Lise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde lise öğrencisi kızın silahla yaraladığı erkek öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 17:10, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 17:11
Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir lisede okuyan 12. sınıf öğrencisi kız, okul yakınlarında tartıştığı aynı okuldaki bir arkadaşını silahla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Saldırının ardından okulun önüne gelen kız öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı.
Geçen yıl devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan kız öğrencinin bu yıl da bir süre okula devam etmediği öğrenildi.