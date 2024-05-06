Öğretmen atama sayıları yarın açıklanacak
Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak." dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, evlatlarımızın geleceğe başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak. Tek tipçi eğitim anlayışı yerine, eğitim modelimizi soran, sorgulayan; sanata, bilime, edebiyata önem veren bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle zaman zaman güncellenmemiz temel bir ihtiyaçtır.
ÖĞRETMEN ATAMALARI
Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak.