Öğretmen atama sayıları yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, evlatlarımızın geleceğe başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak. Tek tipçi eğitim anlayışı yerine, eğitim modelimizi soran, sorgulayan; sanata, bilime, edebiyata önem veren bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle zaman zaman güncellenmemiz temel bir ihtiyaçtır.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak.