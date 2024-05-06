TL'nin reel değeri, 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Nisan'da 59,77'ye yükseldi.

Bloomberg'in haberine göre Mart ayında reel efektif Döviz kuru 58,10 olarak kaydedilmişti. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 91,64'e yükseldi. Önceki ay endeks 88,97 olmuştu.

Reel efektif döviz kuru nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.