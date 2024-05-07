7 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Kurtulmuş, MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı için gittiği Meksika'da, Atatürk Anıtı ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek; toplantı kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

(Meksiko)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

(TBMM/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Girişim 23 Etkinliği'ne ve Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'ne katılacak; Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30/10.00/11.50)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜBİTAK ile İŞKUR arasında imzalanacak İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnaudija Camisi'nin açılışına katılacak.

(Bosna Hersek)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.30)

5- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile "Yeni Uzay Görevi ve Bilim Misyonu" konulu basın toplantısı düzenleyecek; Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni ile Hacettepe Teknokent Taleworlds Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00/14.30/16.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi ve bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hamas'ın, Katar ve Mısır tarafından iletilen "İsrail'le ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından tarafların tepkileri ve uluslararası alandaki yankıları izleniyor.

(Kudüs)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

(İstanbul/20.30)