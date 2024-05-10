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Alan, Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflerine, Planlama ve Bakım-Onarım Görevi Ek Ders Ücreti Nasıl Dağıtılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine dağıtılacak derslerin belirlenmesinde, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" adı altında verilen ek ders görevinin ne şekilde dağılıma dahil edileceği hususunda görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 14:00, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 16:51
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Alan, Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflerine, Planlama ve Bakım-Onarım Görevi Ek Ders Ücreti Nasıl Dağıtılır?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek Ders Görevi" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;...

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükmü ile

Aynı maddenin dördüncü fıkrasında; "Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefiği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir." hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine verilen planlama ve bakım-onarım ek ders görevinin, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlar içerisinde verilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde; "Okuldaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra işletmelerde meslek eğitimi adı altında ders görevi verilir." hükmü bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 25.04.2023 tarih ve 74907387 sayılı görüş yazısında;

"Bu nedenle,

a) Alanda öğretmenlere dağıtılacak derslerin; alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" adı altında verilen ek ders görevi dahil edilmeden belirlenmesinin,

b) Alan derslerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 88'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri de dahil olmak üzere alanın öğretmenlerine, ders bütünlüğü de dikkate alınarak dağıtılmasının,

c) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlere, şeflik görevlerine bağlı olarak, fiilen okuttukları dersler ile işletmelerde meslek eğitimi dersi karşılığında yararlandırıldıktan ek ders ücreti dışında, haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde olması kaydıyla Planlama ve Bakım-Onarım Görevi adı altında verilen ek ders ücretinden yararlandırılmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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