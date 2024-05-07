Cevdet Yılmaz: Enflasyonda 20 puanlık bir düşüş bekliyorum

Cevdet Yılmaz, 3 yıllık perspektifle hazırlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) kararlı şekilde uygulandığını ve sonuçlarının görüldüğünü dile getirdi. Enflasyonun ateşi yaz aylarında büyük ölçüde düşeceğini belirten Yılmaz, 2026 yılında enflasyonda yeniden tek haneleri göreceklerini söyledi.

"2026 yılında tek haneye ulaşacak"

Yaz aylarında enflasyonda ivme kaybı yaşanacağını belirten ve "Yıllık bazda rakamların zirve yapacağı ay, mayıs enflasyonu" diyen Yılmaz, sonraki dört ayda hızlı bir düşüşün olacağını söyledi. "Ne kadar düşer?" sorusu üzerine Yılmaz, "20 puanlık bir düşüş bekliyorum." ifadesini kullandı. Düşüşün esas etkisinin program olduğunu aktaran Yılmaz, "Aylık bazda ciddi düşüşler göreceğiz sonra da yıllık düşüşleri göreceğiz." dedi.

Yılmaz, enflasyonun gelecek yıl daha da düşeceğini, 2026 yılında ise tek haneye ulaşılacağını söyledi. Kredi derecelendirme kuruluşları not artırımı yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz "Esas olan yatırımların gelmesi. Yatırımlar Türkiye'ye gelmeye başladı. Özellikle portföy yatırımlarında ciddi bir artış görüyoruz.

Doğrudan sermayede de çok umut verici sinyaller görüyoruz. Yatırımcı ilgisinin arttığını görüyoruz" diye konuştu. İşgücü piyasalarındaki reformlarının, mesleki eğitim alanındaki planlarının istihdama önemli katkı sunacağının altını çizen "Türkiye'de alınabilecek tasarruf tedbirlerine" ilişkin soruya şu cevabı verdi: "Enflasyonla mücadele topyekun mücadeledir. Kamusuyla, özel sektörüyle, sivil toplumuyla bu mücadelede bütün kesimlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Gereksiz harcamalardan, ihtiyaç duymadığımız tüketimden kaçınmamız gerekiyor."