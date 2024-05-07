31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de

Kararda, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları ile partilerin oy oranlarına yer verildi.

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