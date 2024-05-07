Meteorolojiden sağanak yağış ve kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son raporuna göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE, 27°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 20°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ, 24°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 26°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin sağanak yağışlı, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.