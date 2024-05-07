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Erdoğan'ın T.C. Kimlik numarası ile arama yaparken yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 'köstebek' soruşturmasıyla ortaya atılan iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Bir polisin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın T.C.'si ile arama yaptığı ortaya çıktı. Başka bir polisin de gizli yürütülen soruşturmaları FETÖ'nün etkin propagandacısı olan firari Cevheri Güven ile paylaştığı tespit edildi. Bakan Yerlikaya talimat verdi, başmüfettiş görevlendirildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 09:05, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 09:13
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Erdoğan'ın T.C. Kimlik numarası ile arama yaparken yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü son dönemde ortaya atılan iddialar ile çalkalanıyor. Gizli yürütülen soruşturmalarda bilgilerin dışarıya sızdırılması üzerine yetkililer harekete geçti ve 'köstebek' soruşturması başlatıldı.

KRİTİK SORUŞTURMALAR FETÖ KÖSTEBEĞİ CEVHERİ GÜVEN'E İLETİLDİ

Hürriyet'te yer alan haberde; Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalardan yola çıkılarak Narkotik Suçlarla Mücadele'de görevli polis memuru Serkan Dinçer'in ismine ulaşıldı. Terör savcılığınca başlatılan ve Terörle Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Dinçer tutuklandı. Dinçer'in, gizli yürütülen kritik soruşturmalarla ilgili bilgileri FETÖ'nün etkin propagandacısı olan firari Cevheri Güven ile yine örgüt bağlantılı kişilere sızdırdığı belirlendi. Bir polis memurunun ulaşamayacağı bilgileri bile elde ederek Güven'e servis etmekle suçlanan Dinçer'e bu bilgileri kimin aktardığı araştırılmaya devam ediyor.

ERDOĞAN'IN T.C. İLE ARAMA YAPARKEN YAKALANDI

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği'nde çalışan polis memuru Alper B.'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptığı ortaya çıktı. VIP sorgulama olarak adlandırılan işlemde Alper B.'nin Erdoğan'ın T.C.'si ile sorgulama yaptığı sırada sistem alarm verdi. Durumu fark eden Narkotik Daire Başkanlığı, resmi yazıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü uyarı gönderdi.

"GELEN İHBAR ÜZERİNE SORGULAMA YAPTIM"

Cumhurbaşkanı'nın T.C.'si ile sorgu yapan kişinin teknik büro polisi Alper B. olduğu ortaya çıktı. İdari soruşturma başlatılırken polisin "Gelen bir ihbar üzerine sorgulama yaptım" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

AVUKATLA YEMEK YİYİP MASAJ SALONUNA GİTTİLER!

Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yargılanması devam ederken bir köstebek olayı patlak verdi. Kaplan'ın İzmir Cezaevi'nde ek ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli rütbeli polisler M.İ., M.M.Ç. ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu emniyet müdür yardımcısının şoförlüğünü yapan Y.Ö. ve C.Y.'nin bu kente gittiği belirlendi. Kaplan'ın cezaevinde ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 polis, resmi bir görevleri olmamasına rağmen İzmir'e giderek Kaplan'ın avukatı ile buluştu. Polisler avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti. Bu arada polislerin Kaplan'ın avukatlarından yüklü miktarda para aldıkları da iddia edildi. 4 polisin de görev yeri değiştirildi, soruşturma başlatıldı.

GİZLİ TANIK DEŞİFRE OLDU

Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik de deşifre oldu. Gizli tanık olduktan sonra önce Ankara'da bir çorbacıda silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Sertçelik yurtdışına kaçtı. Sertçelik, yurtdışındayken Kaplan davasında "M7" kod adıyla ifade veren gizli tanığın kendisi olduğunu açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA TALİMAT VERDİ, BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde üst üste yaşanan bu gelişmelerinin ardından İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla, iddiaların araştırılması için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca da başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti'nde polis başmüfettişleri devreye girdi. İddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile EGM'nin görevlendirdiği müfettişlerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda soruşturmaların seyri belirlenecek.

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