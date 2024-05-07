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Merkez Bankası rezevlerinde tarihi artış

Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor. Geçen hafta salı günü 4 milyar dolarlık döviz alımı günlük rekor olarak kaydedildi. Aynı haftada toplam 11 milyar döviz alımı gerçekleştirildi. Son beş haftada swap hariç net rezervde yaşanan iyileşme 27 milyar dolara yaklaştı. Toplam rezervler ise 127 milyar dolara çıktı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 09:25, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 09:27
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Merkez Bankası rezevlerinde tarihi artış

Merkez Bankası'nın (TCMB), son dönemde artan yabancı ilgisinin etkisiyle swap hariç net rezervleri geçen hafta 10 milyar dolar ile tarihi bir artış kaydetti.

TCMB öncü verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre yerel seçimlerin tamamlanmasını takip eden beş haftada TCMB'nin döviz alımı ve swap hariç net rezerv artışı devam ediyor.

Hesapmalara göre TCMB'nin döviz alım-satım farkı geçen hafta 11 milyar doların üzerinde döviz alımına işaret ederken brüt rezerv 3 milyar dolar, net rezerv 7 milyar dolar, swap hariç net rezerv ise 10 milyar dolar artış gösterdi.

Bankacılar, 4 milyar doları salı günü olmak üzere geçen hafta 11 milyar dolar ile döviz alımının tarihi bir rekora işaret ettiğine dikkat çekiyor.

TOPLAM REZERV 127 MİLYAR DOLAR

Bu gelişmeler sonucunda, TCMB'nin yerel seçimlerin hemen öncesi olan 29 Mart'ta eksi 65.5 milyar dolarla tarihi düşük seviyede bulunan swap hariç net rezervleri geçen hafta eksi 39 milyar dolara iyileşti.

Böylece beş haftada swap hariç net rezervde yaşanan iyileşme 27 milyar dolara yaklaştı.

TCMB'nin toplam rezervi ise geçen hafta yaklaşık 3 milyar dolar artışla 127 milyar dolara yükseldi.

Bankacılar verileri TCMB bilanço ve sektöre ilişkin öncü verilerden hesaplıyor.

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