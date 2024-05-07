Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
2.428 TL Taksitle 40.000 Kredi
2.428 TL Taksitle 40.000 Kredi
Sponsorlu İçerik
20 bin atamanın yarısı bu 5 alandan olacak
20 bin atamanın yarısı bu 5 alandan olacak
Erdoğan'ın T.C. Kimlik numarası ile arama yaparken yakalandı
Erdoğan'ın T.C. Kimlik numarası ile arama yaparken yakalandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Yayımlandı
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Yayımlandı
Kredi Kartı harcamaları patladı
Kredi Kartı harcamaları patladı
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır
Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarında düşüş
Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarında düşüş
31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de
31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda 20 puanlık bir düşüş bekliyorum
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda 20 puanlık bir düşüş bekliyorum
AK Parti trol temizliğine başlıyor!
AK Parti trol temizliğine başlıyor!
Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu
Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu
TL'nin reel değeri, 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı
TL'nin reel değeri, 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı
Süper Lig ekibi Hatayspor'a deprem haczi
Süper Lig ekibi Hatayspor'a deprem haczi
Öğretmen atama sayıları yarın açıklanacak
Öğretmen atama sayıları yarın açıklanacak
Erdoğan: Kamuda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız
Erdoğan: Kamuda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız
Nikahta dua okunmasına izin verilmemesine soruşturma
Nikahta dua okunmasına izin verilmemesine soruşturma
9. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu
9. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu
Meclis'te İliç maden faciası sunumu: Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı
Meclis'te İliç maden faciası sunumu: Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı
İslahiye'deki kazada ölü sayısı 9'a yükseldi
İslahiye'deki kazada ölü sayısı 9'a yükseldi
Milli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı
Milli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı
CHP'li başkan, yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atadı
CHP'li başkan, yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atadı
YSK yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı
YSK yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım eden ülke Türkiye
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım eden ülke Türkiye
Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 2 artışla 2,75 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 2 artışla 2,75 milyar dolar oldu
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özel: Henüz başvuru olmadı
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özel: Henüz başvuru olmadı
İkinci el araba piyasasında kan kaybı
İkinci el araba piyasasında kan kaybı
Yargıtay Başkanı seçiminin 31. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanı seçiminin 31. turunda da sonuç çıkmadı
EKPSS kura başvuruları başladı
EKPSS kura başvuruları başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Benzin ve motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 7 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 10:06, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 10:08
Yazdır
Benzin ve motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.35 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.98 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber