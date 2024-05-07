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Babasının bıçakladığı Buse, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kayseri'de, babası Yunus Yılmaz (48) tarafından bıçaklanan Buse Erkin (23), tedavi gördüğü hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Erkin'in, 8 aylık kız bebeğinin olduğu öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 10:29, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 10:52
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Babasının bıçakladığı Buse, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, 3 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yılmaz, evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin'in yanına gitti. Baba ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz ise kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi tamamlanan Yunus Yılmaz, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Kızına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu gerçekleştiren Yılmaz'ın, 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

4 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Buse Erkin, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi. Erkin'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi Yunus Yılmaz'dan ayrılan Buse Erkin'in annesi Fatma Kınacı'nın geçen yıl ekim ayında hayatını kaybettiği öğrenildi. Erkin'in, Elisa isminde 8 aylık bir kız bebeğinin olduğu belirtildi.

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