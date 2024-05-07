Dolar günü 32,26 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2600 32,2610 32,2630 32,2640 Avro 34,7850 34,7860 34,7640 34,7650 Sterlin 40,5950 40,7120 40,5280 40,6450 İsviçre Frangı 35,3160 35,4930 35,4030 35,5800 ANKARA ABD Doları 32,2300 32,3100 32,2330 32,3130 Avro 34,7450 34,8250 34,7240 34,8040 Sterlin 40,5350 40,7450 40,4680 40,6780