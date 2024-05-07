Dolar günü 32,26 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 32,26 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 18:08, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 18:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2600
|32,2610
|32,2630
|32,2640
|Avro
|34,7850
|34,7860
|34,7640
|34,7650
|Sterlin
|40,5950
|40,7120
|40,5280
|40,6450
|İsviçre Frangı
|35,3160
|35,4930
|35,4030
|35,5800
|ANKARA
|ABD Doları
|32,2300
|32,3100
|32,2330
|32,3130
|Avro
|34,7450
|34,8250
|34,7240
|34,8040
|Sterlin
|40,5350
|40,7450
|40,4680
|40,6780