MHP lideri Bahçeli: Sinan Ateş davası derhal başlamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

"SIRTIMIZI SIVAZLARKEN BIÇAK SOKACAK YER ARAMA İHTİMALLERİNİ DE HİÇ YABANA ATMIYORUZ"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"İşimize, önümüze bakacağız haklı mücadelemizden hiç taciz vermeyeceğiz. Zulüm karşısında mazlumların yanındayız. Mazlumlarla tek yüreğiz. Bu durum bir siyaset meselesi değil bir insanlık ödevidir. Yerli yersiz sırtımızı sıvazlayanları da görüyoruz buna dikkatle yaklaşıyoruz. Aslında sırtımızı sıvazlarken bıçak sokacak yer arama ihtimallerini de hiç de yabana atmıyoruz. Gördüğümüz ve şahit olduğumuz ne varsa bizi şaşırtmıyor. Fırsatını buldukları anda kavramların içini boşaltan istismar çarkını çeviren odakların bayağı dayatmaları bile sıradanlaşmakta kalmamış hiç kimsenin ilgisini çekmeyecek boyutlara gelmiştir.

"1 MAYIS'TA POLİSE SALDIRANLAR HAÇLI KALINTISIDIR"

Hayatlarında tek bir fabrikaya girmemiş tek bir emekçinin elinden tutmamış bu güruhun aklı rehinlidir. 1 Mayıs'ta görevini yapan sağduyulu tavrı sebebiyle övgü alan Türk polisine düşmanca saldıranlar haçlı kalıntısıdır. Hayatları miskinlikle geçen küçük bir azınlığın 1 Mayıs'ta sahteye çıkıp Taksim'e yürüme gayesi maksatlıdır madrabazlıktır.

"TAKSİM'İN ADININ ALTINDA YATAN HESAP NEDİR?"

Bu Taksim ısrarı niyedir? Emek ve dayanışma ile Taksim'in ne alakası vardır? Taksim'in adının altında yatan hesap nedir? Fiziken şiddete maruz kalan sağlam duruşundan vazgeçmeyen Türk polisi ile iftihar ediyor hepsine teşekkür ediyorum.

"NETANYAHU İÇİN HESAP GÜNÜ YAKINDIR"

Türkiye'nin İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararı çok önemli bir adımdır. Netanyahu için hesap günü yakındır. Bundan kaçış, kurtuluş diye bir şey söz konusu değildir. 35 bin masumun dökülen kanı Netanyahu'yu inşallah boğacaktır.

"NETANYAHU MÜZAKARE SÜRECİNİ DİNAMİTLEMEKTEDİR"

Netanyahu müzakare sürecini dinamitlemektedir. İsrail yönetiminin ateşkes çabalarını sabote etmek için beyhude gerekçeler uydurması soykırımın devamına işarettir. Netanyahu'nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur. Birleşmiş Milletler çok acil devreye girmelidir. İsrail askerleri işgal edilen bölgelerden ön şartsız çıkmalıdır. Bölge bıçak sırtındadır. Gazze'de gözyaşları dinmelidir. Türkiye Cumhuriyet yeri ve zamanı geldiğinde şartlar başkaca bir seçeneğe imkan bırakmadığında iç ve dış işgalcilere haddini bildirecek günü gösterecek dirayetli güce sahiptir.

"SİYASET KAVGA ARENASI DEĞİL, KONUŞMA VE DÜĞÜMLERİ ÇÖZME SAHASIDIR"

Siyaset kavga arenası değil, konuşma ve düğümleri çözme sahasıdır. Türkiyemizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazımdır.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız ile CHP Genel Başkanı'nın görüşmesini esasını es geçip boş koltukla boşluğa düşmesi kendi bilecekleri meseledir. Bir defa siyasetin yumuşamasının vasatı Türk milletinin ortak değerleridir. Türkiye'de yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız mahkemelerdir.

"KİMSE MAHKEMEYE TALİMAT VEREMEZ"

Hiçbir organ mahkemelere emir ve talimat veremez. Mahkeme kararları değiştirilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

"SAYIN ÖZEL SAATİ MERAK EDERSE BANA SORABİLİR KÖSTEKLİ SAATİMİ AÇAR KENDİSİ İLE AÇIK AÇIK PAYLAŞIRIM"

Neymiş CHP Genel Başkanı, Avrupa Parlementosu'nu ziyarete gittiğinde saati sorunca 'Sen önce Kavala'yı çıkar.' cevabını almıştır. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Özel'in saati sormak yerine PKK'ya ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzlerine vurması gerekmez miydi?

Türkiye hukuk devletidir demesi taşıdığı sorumluluğa uygun düşmez miydi? Sayın Özel saati merak ederse bana sorabilir köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım.

SİNAN ATEŞ İDDİANAMESİ: YARGILAMA SÜRECİ DERHAL BAŞLATILMALIDIR

Bugüne kadar niye iddianame hazırlanmadı diye sordular hazırlandı içi boş dediler. MHP olarak beklentimiz şudur; meskur iddiamame ile ilgili mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhal başlatılmalıdır.

Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır hatta şahit olarak dinlenmek isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. CHP'den ipine kadar maluım partiler neyi biliyorlarsa mahkemeye yetiştirmeliler. Bakalım hukuıki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz.

"SİYASETİ AYAĞA DÜŞÜRENLERLE BERABER OLUP SİYASETTEN DÜŞMEYİNİZ, KOVUN ONLARI GİTSİNLER"

MHP ve Cumhur İttifakı şer ve şirret emel sahiplerine müsaade etmeyecektir. Siyaseti ayağa düşürenlerle beraber olup siyasetten düşmeyiniz kovun onları gitsinler."