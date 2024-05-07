Trafikteki araçların 23,3 milyonu sigortalı

AA muhabirinin Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kara yollarında meydana gelebilecek olası kazalarda, karşı tarafta oluşan zararların karşılanmasını sağlayan zorunlu trafik sigortası poliçe adedi 23 milyon 344 bin 19 oldu. Bu rakam Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin 254 aracın yüzde 79,5'ini oluşturdu.

Sürücülerin kendi araçlarını sigorta koruması altına alan ve isteğe bağlı olarak yapılan kaskoda ise poliçe sayısı mart sonunda 7 milyon 393 bin 420, sigortalılık oranı yüzde 25,18 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı araçların 6 milyon 23 bin 235'inin zorunlu trafik sigortası olmadığı belirlendi.

- Sigortalılık oranında zirve otomobillerin

Mart sonu itibarıyla en yüksek sigortalılık oranı yüzde 94,29 ile otomobilde görüldü. Trafiğe kayıtlı 15 milyon 498 bin 386 otomobilin 14 milyon 612 bin 765'inin zorunlu trafik sigortası bulunuyor. Otomobil grubunu yüzde 89,79 ile kamyonet, yüzde 80,94 ile özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 80,55 ile minibüs izledi.

En düşük sigortalılık oranı yüzde 35,83 ile motosikletlerde gerçekleşti. Tescilli 5 milyon 323 bin 177 motosiklet bulunurken, sigortalı motosiklet sayısı 1 milyon 907 bin 158 oldu.

- Kaskoda başı kamyonetler çekti

Kaskoda ise yüzde 48,28 ile en yüksek oran kamyon grubunda görüldü. Bu grupta poliçe sayısı 469 bin 357 oldu. İkinci sırada yüzde 35,04 ile otomobiller, üçüncü sırada yüzde 26,64 ile otobüsler yer aldı.

Motosikletlerin ise yüzde 0,42'si için kasko yaptırıldı.

Trafiğe kayıtlı araçların kasko yaptırma oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,32'den yüzde 25,18'e geriledi.

- SEDDK, hasar maliyet endeksi uygulamasına geçti

Son yıllarda yedek parça fiyatlarındaki artış, bedeni hasarları ve işçilik ücretini etkileyen asgari ücret ve değer kaybı maliyetlerine doğrudan etki eden araç bedellerindeki yüksek değişim sigorta şirketlerinin trafik sigortası hasar maliyetlerini önemli ölçüde etkiledi.

Araçların daha teknolojik üretilmesi, onarım maliyetlerindeki artış nedeniyle dosya başına ödemelerde yükselişe yol açtı. Sigorta şirketlerinin 2023'ün ilk çeyreğine göre ödedikleri hasar bedeli yüzde 112 artışla 24,8 milyar liraya yükseldi.

Değişen ekonomik koşulları göz önünde bulunduran Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigortalının menfaatlerinin korunması ve hasar prim dengesinde sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hasar maliyet endeksi uygulamasına geçti.

Zorunlu trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde referans noktası olan bu endeks, her ay asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanıyor.

Yeni uygulamaya rağmen poliçe primlerinin maliyet artışlarını karşılayamaması sebebiyle serbest tarife vurgusu yapan TSB, sigorta şirketlerinin sağladıkları güvencenin maliyetini öngörülebilir ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmak için kısa ve orta vadeli farklı çözüm önerileri üzerine odaklanıyor.

- TSB'den "hasar oranı düşük olan daha az, yüksek olan daha fazla prim ödesin" çağrısı

TSB, trafik sigortasında geçilecek serbest tarifeyle hasar oranı düşük olan sigortalının daha az, hasar oranı yüksek olan sigortalının ise daha fazla prim ödeyeceği adil bir fiyatlama sisteminin oluşacağını belirtiyor.

Birlik, trafik sigortasında eş değer parça kullanımının artırılmasıyla maliyetlerin kontrol edilmesi, doğrudan tazminle hizmet kalitesinin artırılması, sürücü davranışlarını değerlendiren ve iyi-kötü sürücü ayrımını belirginleştiren kişi temelli poliçeyle prim fiyatlarının farklılaştırılması gibi birçok başlık üzerinde çalışıyor.