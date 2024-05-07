4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin Kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 11:31, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 11:35
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" denildi.