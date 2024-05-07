Devlet Bahçeli ve Özgür Özel görüşmesi başladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi TBMM'de başladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 12:21, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 12:22
Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyor.
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak.
Özel geçen hafta da Erdoğan ile görüştü
Özgür Özel, geçen hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti.