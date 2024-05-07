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27 yaşındaki genç doktor geçirdiği operasyon sonrası yaşamını yitirdi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Melike Sargın İlhan (27), geçirdiği operasyon sonrası yaşanan süreçte hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 13:27, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 14:05
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27 yaşındaki genç doktor geçirdiği operasyon sonrası yaşamını yitirdi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Dr. Melike Sargın İlhan, 23 Nisan Salı günü görev yaptığı kurumda böbrek taşı ameliyatına girdi. Asistanlar tarafından yapıldığı iddia edilen ameliyatta, Dr. Melike 6 saat süren ameliyatın ardından entübe edildikten sonra hastanede hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Melike'nin babası Halil İbrahim (60) ve annesi Hülya Sargın (51) ise ameliyata giren asistan doktorlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

GENELGEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Aile tarafından "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan açılan dava evrakında, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "B.10.0.THG.0.10.00.02-251-99-12894" sayılı genelge hatırlatıldı. 2011 tarihli genelgede, "Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca hiçbir asistan doktor, henüz almadığı bir diplomanın ameliyatını gerçekleştiremez. Uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren her türlü müdahale ve tıbbi uygulamaların mutlaka ilgili eğitim sorumlusu veya uzman sorumluluğunda ve nezaretinde yapılmalıdır" ifadeleri yer alıyor.

Baba Halil İbrahim Sargın, ameliyat sırasında uzman doktorların olmadığını iddia ederek, ameliyatı yapan üroloji ve anestezi asistanlardan şikayetçi olduklarını söyledi.

"BİZ ÇOK ACILIYIZ"

Entübe edildikten sonra kızının hayatını kaybettiğini anlatan Sargın, "Acildeki doktorlar 'üroloji doktorlarına haber verelim' dedi. Üroloji doktoruyla konuştular. '6 milimetre taş var, çok basit bir şekilde bu taşı alırız' dediler. Saat 10.00'da içeriye aldılar. Çocuğum bir türlü dışarıya çıkmadı. Doğru dürüst bilgi de vermediler. Bize öldükten sonra haber verdiler. Ankara'dan tanıdık doktorları çağırdık. Onlar geliyor, bunların ilgili uzmanı Anabilim Dalı Başkanı gelmiyor. Ameliyatı yapanlar, üroloji asistanı ve anestezi asistanı. Sonra geldiler, ortalığı toplamaya çalıştılar ama bir türlü toparlayamadılar. Çocuğu orada entübe ettiler, sonra da öldü. Biz çok acılıyız, başkaları yaşamasın. Savcılığa şikayetçi olduk" dedi.

"Melike'min 1 saatlik ameliyatı oldu 6 saat"

Resmi tatilde kızını ameliyata aldıklarını ifade eden anne Hülya Sargın da, "Ameliyatın olacağını söylediler. 23 Nisan'da da ameliyata giriyor, resmi tatildi. Bir saatlik ameliyat oldu, 6 saat. Benim kızımı öldürdüler. Hısımım ile beraber bekliyorum. 'Mine, ben buradan kaçacağım, Melike'min 1 saatlik ameliyatı 6 saat oldu. Ben gideceğim kızımı oradan alacağım' dedim. Aradan bir süre sonra güvenlikler geldi. Beni odaya götürdüler. Dediler ki 'kızın entübe oldu.' Bir böbrek taşından entübe olur mu? 'Entübe oldu' dediler" şeklinde konuştu.

"BENİM KIZIM İHMALDEN ÖLDÜ"

Kızının ihmalden hayatını kaybettiğini iddia eden Sargın, "Oradaki doktorlar beni kızımın yanına götürdü, benim o zayıf yavrum olmuş kocaman. O kadar acı ki benim kızım geri gelmeyecek. Ama başkalarının annesi de babası da yanmasın diye bu konunun sonuna kadar arakasındayım. Güvenlik sarmış, o narkoz veren doktorlar geliyorlar, 'sakın bana o kelimeyi kullanmayın' dedim. 'Başımız sağ olsun' dedi. Benim kızım ihmalden öldü, ben hastaneden şikayetçiyim" diye konuştu.

Genç doktorun vefatı sonrası Kırıkkale Üniversitesi bir başsağlığı mesajı yayımlandı

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