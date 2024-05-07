'Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması talimatını verin'

TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "2023 yılında MEB'de emekli ve ayrılan öğretmen sayısı 23 bin 670, 2024 yılında da emekli olacak öğretmen sayısı en az 20 bin olacak. Ama 9 ay sonra yapılan ve 2024-2025 eğitim- öğretim yılında göreve başlayacak öğretmen sayısı ise sadece 20 bin olacak. Yüz binlerce öğretmen adayı ve ailesine büyük bir hayal kırıklığı yaşatıldı" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat puanı ile atamaların yapılacağını ifade etmesini eleştirerek, 20 bin öğretmen adayının 45 dakika ders anlatarak gireceği mülakat uygulamasının, fiilen sıhhatle gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağını belirtti. Başkan Geylan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'MÜLAKATIN KALDIRILMASI TALİMATINI VERİN'

"79 ilde ücretli öğretmen sayısı 72 bin 723, 79 ilde norm ihtiyacı 101 bin 350, 2023 yılında MEB'de emekli ve ayrılan öğretmen sayısı 23 bin 670, 2024 yılında da emekli olacak öğretmen sayısı en az 20 bin olacak. Ama 9 ay sonra yapılan ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılında göreve başlayacak öğretmen sayısı ise, sadece 20 bin olacak. Yüzbinlerce öğretmen adayı ve ailesine büyük bir hayal kırıklığı yaşatıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'mülakat kalkacak' sözü de yere düşürülmüş oldu. Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakat puanı ile atamaların yapılacağını ifade etti. 20 bin öğretmen adayının 45 dakika ders anlatarak gireceği mülakat uygulaması, fiilen sıhhatle gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak bir durumdur. Olsa bile hiçbir mülakatta adaletin birebir sağlanması olası değildir. Her zaman söylüyoruz; mülakatı yapacak olan bir yapay zeka uygulaması değildir. İnsan unsurunun olduğu yerde tam anlamıyla objektif bir değerlendirme imkan dahilinde olamayacaktır. Mülakat komisyonu üyesinin bilgi birikimi, duygu durumu, o günkü haleti ruhiyesi, algı kapasitesi onun takdirini etkileyen temel unsurlardır. Bu itibarla aynı adayı iki farklı komisyonda mülakata alsanız verilecek puan aynı olmayacaktır. Hal böyleyken, mülakatta diretmek kul hakkı yenmesine zemin yaratmak ve binlerce adayın vebalini yüklenmek demektir. Bu vebal de mülakat uygulamasında ısrar eden tüm karar vericilerin omuzlarındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Devletin sözünün yerde bırakılmasına müsaade etmeyin ve sözünüz doğrultusunda öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması talimatını verin."

Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: Yüz binlerce öğretmen adayına büyük bir hayal kırıklığı yaşatıldı