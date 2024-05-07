Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı
İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 14:31, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 14:32
Trendyol Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye sahne olacak.
İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs tarihinde oynanacak dev maçta 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftarın deplasman tribününde yer almasına karar verdi.