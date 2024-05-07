Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı
Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 14:41, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 14:50
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle çimento tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.