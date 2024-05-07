Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Başından yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Emin K., kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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