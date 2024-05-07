Mustafa Bozbey'den 'belediyedeki akraba ataması iddiası'na açıklama

Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bundan sonra her ayın ilk haftası gazetecilerle bir araya geleceklerini söyledi.

Son 2 gündür gündemi meşgul eden konuya açıklık getirmek istediğini belirten Bozbey, şöyle konuştu:

"Halkımızın hassasiyetlerini anlıyoruz. Bunun için daha netleşmemiş, süreci tamamlanmamış bir konunun bu kadar kamuoyunun gündemine gelmesini de elbette ki önemsiyoruz. Bu konuyla alakalı olarak gereğini yaptığımızı da kamuoyunun bilmesini istiyorum. Belediyemizi yönetirken liyakatli ve deneyimli kadrolarla hizmetlerimizi en iyi şekilde sunacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini isterim."

Bozbey, bir gazetecinin "Bu konuyla ilgili 'gereği yapıldı' dediniz. Yapılan nedir?" sorusu üzerine, "Zaten süreci tamamlanmamış bir konuydu. Tamamlanmadan bitti. Onunla ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Bu konuyla ilgili genel merkezle bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu ise "Genel merkezimizle herhangi bir görüşme yapmadım." şeklinde cevapladı.

Kendilerine oy veren ya da vermeyen herkesin başkanı olacağını anlatan Bozbey, "Kentimizin sorunları için yaratıcı ve yapıcı çözümler bulurken asla ayrımcılık yapmayacağız. Hizmetlerimizi hem ortak akılla hem de kapsayıcı bir şekilde yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Bozbey, göreve geldikten sonra suda yüzde 25 indirim yaptıklarını, cadde üzerindeki otoparkları ücretsiz hale getirdiklerini, iş yeri tabelalarında Türkçe kullanımıyla ilgili karar aldıklarını belirterek, belediyenin borcuyla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Belediyeyi ortak akılla yöneteceklerini vurgulayan Bozbey, "Tasarruf yapacağız, yanlış proje yapmayacağız. Projelerimizi taraflarla konuşarak onlarla katılımcı bir anlayışla ortaya koyacağız ve uygulayacağız." dedi.