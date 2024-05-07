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TBMM Genel Kurulu'nda '1400 sene' tartışması

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur'u asarken yaptınız bunu. Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu." sözleri Genel Kurulda tartışmalara neden oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 16:38, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 16:41
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TBMM Genel Kurulu'nda '1400 sene' tartışması

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmaz bir anı yaşadıklarını, Başkanlık Divanında ilk kez 3 kadın milletvekilinin yer aldığını söyledi.

Karaca, "Bu önemli tarihsel kilometre taşı, kadınların temsil gücünü ve cinsiyet eşitliğini ön plana çıkarıyor. Başkanlık Divanında 3 kadının bir araya gelmesi, kadınların seslerini duyurmasını sağlayarak toplumun her kesiminde eşitlik ve kapsayıcılık için örnek teşkil ediyor." dedi. Karaca, bu tarihsel olayın, kadın temsilinin artışını, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme çabalarını destekleyeceğine inandığını dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Karaca, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, "Siyonizm sorunu, Filistin gerçeği", DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar "Şanlıurfa'nın yerel sorunları" ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan "6 Mayıs 1972'de gerçekleştirilen idamların 52. yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin İnan" konularında birer konuşma yaptı.

AK Parti Ankara Milletvekili Baykoç, bugün barbarlığın medeniyete, kutsal olmayanın kutsal olana, İsrail'in insanlığa ve insan haklarına savaş açtığını belirterek, "Siyonizm sorundur, Filistin gerçektir." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının eylemleri nedeniyle değil fikirleri nedeniyle idam edildiklerini ifade ederek, "Deniz Gezmiş ve arkadaşları anayasayı ortadan kaldırdıkları için değil anayasa tam uygulansın dedikleri için idam edildiler." diye konuştu.

- Genel Kurulda "1400 sene" tartışması

Akdoğan'ın, "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur'u asarken yaptınız bunu. Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu." sözleri Genel Kurulda tartışmalara neden oldu.

AK Parti milletvekilleri, Akdoğan'ın "1400 senedir" sözleriyle ne demek istediğini açıklamasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "1400 senedir demek bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi iftira ve hakaret etmek demektir." diyerek, Akdoğan'ın özür dilemesini istedi.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılması için o dönem Meclis'e bir kanun teklifi geldiğini anımsatan Usta, kanun teklifine CHP'den 28 milletvekilinin kabul oyu verdiğini anımsatarak, "O zaman bu idama evet oyu veren CHP'li 28 milletvekili utanmayacak da kim utanacak." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına toplam 48 ret oyu verildiğini, bunlardan 47'sinin CHP oyu olduğunu söyledi. Bunların içinde İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'in oylarının da olduğunu, bununla gurur duyduklarını ifade eden Günaydın, "273 kabul var. O kabulün içerisinde 28 CHP'linin de oyu var. O 28 CHP'linin 1972'deki oylarının doğru olmadığını buradan açıkça ifade ediyoruz. Bu 28 oyun dışında 'evet' diyen 273 oy kalkmış, kimin müktesebatından kimin geçmişini takip ediyor bunlar?" şeklinde konuştu.

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Karaca, birleşime ara verdi.

Aranın ardından Karaca, milletvekillerine yerlerinden söz verdi. Bu sırada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışmanın sürmesi üzerine Karaca, birleşime bir kez daha ara verdi.

Tartışma arada da devam etti.

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