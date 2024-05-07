Oturdukları binayı kundaklamaya çalışıp polise direndiler: 4 gözaltı
Şişli'de, oturdukları evden tahliye kararı verilmesinin ardından binayı kundaklamaya çalışan zanlı ile polise direnen 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 16:52, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 16:51
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Evi boşaltmadı, kundakladı" başlığıyla konunun yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ev sahibi ile mal anlaşmazlığı nedeniyle ikametinde boşaltma kararı verilen M.Ş'nin adresine gittiğinde, apartmanın çatısından aşağıya benzin dökerek sokaktaki bir araç ile motosiklette hasara neden olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, M.Ş. ile polise direnen H.Ş, F.Y. ve E.Ş'yi yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyete götürülen kişilere yönelik yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, M.Ş'nin "tehdit" suçundan arandığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.