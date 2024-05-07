İsrail heyeti, ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gidecek

İsrail'in Kanal12 televizyonunun haberinde, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin, "İsrail heyetinin önümüzdeki birkaç saat içinde Kahire'ye gitmesi bekleniyor." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Aynı yetkili, "Heyet, (esir değişimi anlaşmasına varılması ve Gazze'deki Filistinli gruplarla arabulucular aracılığıyla ateşkes yapılmasıyla ilgili önerileri) dinlemek ve sorular sormak için oraya gidiyor, ancak büyük boşluklar var." dedi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah da Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.- Hamas ateşkes önerisine onay vermiştiHamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.