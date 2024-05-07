3+1'in 1+1'e düşürülmesi için hazırlanan rapor Külliyede

Genel başkan Osman Kaya ve Genel Sekreter Furkan Ali Çiftçioğlu'nun bizzat teslim ettiği raporda 3+1 sözleşmeli çalışan memurların mali ve özlük hakları açısından yaşadıkları mağduriyetlere dair önemli bilgiler yer aldı.

Külliye temasları sonrası açıklama yapan Genel Başkan Kaya, 3+1 sözleşmeli memurları için sürdürdükleri mücadeleden sonuç alana kadar ilk günkü kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.