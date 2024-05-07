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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 282 baz puanın altına indi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına gerileyerek 281,75 puana düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 17:25, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 17:59
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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 282 baz puanın altına indi

Ekonomi yönetiminin attığı adımlarla Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizliklerin azalması TL varlıklara ilgiyi artırırken, bu adımlar uluslararası anlamda da karşılık buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs sonundan bu yana enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 50'ye taşırken ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeledeki kararlılığını da ortaya koydu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirterek, "2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına gerileyerek 281,75 puana indi.

Analistler, Türkiye'nin CDS'inde devam eden gerilemeyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin kredi notunda artış ve kredi notu görünümünde de olumlu değişiklikler yaptığını vurgulayarak, bunun da yatırımcıların Türkiye ekonomisine artan güveni ortaya koyduğunu söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's de ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

Fitch Ratings ise martta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Analistler, bundan sonraki süreçte enflasyonda kalıcı inişin başarılabilmesi, cari açıkta düşüşün gerçekleşmesi ve sürdürülebilir bir patikanın oluşması durumunda not artışlarının devam edebileceğini dile getirerek, Moody's'in de 19 Temmuz'daki Türkiye değerlendirmesinde not artışı gelebileceği öngörüsünde bulundu.

Bu arada Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1'in üzerinde yükselişle 103.375,74 puana çıkarak rekor tazeledi.

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