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Bağcılar'da su dükkanındaki özel odalı istismar davası ertelendi

Bağcılar'da su bayiinde yaptığı özel odada 4 çocuğu istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 331 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Metin Şenay'ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 18:55, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 18:56
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Bağcılar'da su dükkanındaki özel odalı istismar davası ertelendi

Bağcılar'da 12 yaşında bir çocuğun okul çıkışında eve dönmemesi üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada çocuğun en son Metin Şenay'ın aracına bindiği belirlendi. Çocuk, Şenay'ın iş yerinin arka kısmında bulunan ses yalıtımlı özel odada baygın halde bulundu. Olayla ilgili Metin Şenay tutuklanırken, 4 çocuğa yönelik istismarda bulunduğu belirlendi. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya sanık Metin Şenay güvenlik nedeniyle nakledildiği Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdur çocuklardan birinin ailesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da duruşmaya katıldı.

DURUŞMADA MAĞDUR ÇOCUĞUN ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yetki belgesi bulunan avukatlar ile izleyiciler ise salona alınmadı. Avukatlar, salona alınmadıkları için tutanak tutarken, duruşmayı takip etmek için gelen izleyiciler sloganlar atarak karara tepki gösterdi. Sanığın savunma yaptığı duruşmada, mağdur çocukların Adli Görüşme Odası'nda (AGO) pedagog eşliğinde ifadeleri alındığı öğrenildi. Duruşmada mağdur çocuklardan birinin annesi sinir krizi geçirdi. Salondan çıkarılan anne sakinleştikten sonra yeniden salona girdi.

DURUŞMA 4 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Basına ve izleyicilere kapalı şekilde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Metin Şenay'ın cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Mahkeme heyetinin sanık Metin Şenay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 4 Haziran'a ertelediği öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Metin Şenay hakkında düzenlenen iddianamede, 4 çocuğa karşı "cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan toplam 128 yıl 9 aydan, 331 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

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