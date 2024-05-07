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İliç Komisyonu maden sahasında inceleme yaptı

Erzincan'da çalışmalarına başlayan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, maden sahasını gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 20:05, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 20:06
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İliç Komisyonu maden sahasında inceleme yaptı

Vali Hamza Aydoğdu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile komisyon üyeleri maden sahasındaki alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Toprağın kaydığı bölge ve maden ocağının çeşitli alanlarında incelemeler yapan Başkan Uslu ve komisyon üyeleri, 3 bölgeye giderek ilgili alanlardaki yetkilileri dinledi.

Yetkililer heyete verdiği bilgide, toprağın kaydığı alandan taşıma çalışmaları kapsamında kamyonların toplamda 195 bin sefer yaptığını ve 3,8 milyon metreküp toprağın taşındığı bilgisini verdi.

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