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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile es-Sabah görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 21:45, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 21:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile es-Sabah görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile es-Sabah'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Türkiye ve Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümünde gerçekleşen ziyaret sırasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ayrıntılı biçimde ele alındı.

Savunma sanayiinden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar birçok alanda atılan adımların değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak için yapılması gerekenler konuşuldu.

Türkiye ve Kuveyt arasındaki Karma Ekonomik Komisyon Mekanizması'na yeniden işlerlik kazandırmanın gerekliliğinin ortaya koyulduğu görüşme kapsamında, karşılıklı yatırımları ve ticareti teşvik etmenin iki ülkenin de yararına olduğu ifade edildi.

Görüşmede, diplomasi, sağlık, kültür, turizm, eğitim alanlarında iki ülkenin ortaya koyacağı işbirliği üzerine değerlendirmeler de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine Türkiye'nin verdiği desteğin devam edeceğini, her düzeyde temasların sıkı bir şekilde süreceğini vurguladı.

- "Türkiye, kalıcı barışın tesisi için çaba gösterdi"

Görüşmenin gündem başlıkları arasında İsrail'in Gazze'de masum Filistin halkına yönelik saldırıları da yer aldı.

Kuveyt'in İsrail zulmü karşısındaki tutumunun önemli olduğunu, bu duruşun Filistin davasına güç kattığını, Türkiye'nin başından beri kalıcı ateşkesin tesisi için çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, İslam dünyasının bölgenin huzur ve refahı için birlik içinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması için çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Körfez İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Teşkilatı arasında işbirliğini geliştirmenin önemine işaret eden Erdoğan, Kuveyt'in bu çalışmalara desteğinin önemli olduğunu, bunun yeni fırsat pencerelerinin açılmasını temin edeceğini kaydetti.

Görüşmeler sonrası Kuveyt Emiri es-Sabah'a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi.

- "6 mutabakat zaptı imzalandı"

Düzenlenen törende iki ülke arasında 6 mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı ile tanıtım faaliyetlerinde işbirliği tesis edildi.

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi arasında serbest bölgeler alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Atılan imzalarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında konut refahı ve altyapısı alanında işbirliği sağlandı.

Devletten devlete savunma sanayii tedarik sözleşmelerine ilişkin uygulama protokolü, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı arasında imzalandı.

Afet ve acil durum yönetimi alanında iş birliği, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü arasındaki mutabakat zaptıyla tesis edildi.

Türkiye ve Kuveyt Dışişleri Bakanlıkları arasında ortak stratejik diyalog kurulmasını sağlayan mutabakat zaptına imzalar atıldı.

Heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuveyt Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez eşlik etti.

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