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Kastamonu'daki 'kesik baş' cinayetinde 3 tutuklama

Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 22:26, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 22:28
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Kastamonu'daki 'kesik baş' cinayetinde 3 tutuklama

Olay, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu'nun merkez Dere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde ceset bulundu. Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu belirlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birlikleri ise Yeşilgil'in kayıp başını arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

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