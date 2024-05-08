8 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da, Jose Marti Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bırakacak, Moleküler İmmünoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez, Başbakan Manuel Marrero Cruz ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ile görüşecek.

(Havana)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile baş başa görüşecek, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomi Komisyonunun heyetler arası oturumuna başkanlık edecek, protokol imza töreni ve basın açıklaması ile TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/11.45-17.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi 100'üncü Yıl Kutlama Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Cezayir KEK 12. Dönem Toplantısı Kapanış Oturumu'na katılacak.

(Ankara/16.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, deprem bölgesinde saha ziyaretlerinde bulunacak. Konteyner kentte çocuk şenliğine katılacak Özhaseki, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.

(Hatay/12.00-17.00)

3- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

- İYİ Parti ve Saadet Partisi grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TARLA Elektron Hızlandırıcısı Devreye Alma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının nisan ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

2- THY Avrupa Ligi play-off beşinci ve son maçında Fenerbahçe Beko, AS Monaco'ya konuk olacak.

(Monako/20.00)