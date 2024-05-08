Bakan Tunç: Yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile yargı hizmetlerinin kalitesinin daha da artacağını belirtti.

Sınavın, 24 Ekim 2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olanlar için uygulanacağını kaydetti.

Açıklamasında, "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavına girecek olan tüm adaylarımıza kolaylıklar dilerim" ifadelerine yer verdi.