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Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin

Otomobil dolandırıcılığında sınır tanınmıyor. Sahtekarların son yöntemi radyatöre yağ koymak oldu. Motoru arızalı gösterip fiyatı düşürüyorlar

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 10:46, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 10:47
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Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin

Sabah Gazetesi'nden Merve Bilkay'ın haberine göre Otomobil satışlarında gerek ikinci el, gerekse de sıfır araçlarda "Bu kadarı da olmaz" denilen birçok dolandırıcılık olayı yaşanıyor. Ancak çoğunlukla satıcıların çeşitli akılalmaz yöntemlerle alıcıları dolandırdıkları vakalara şahit oluyoruz. Son dönemde ise satıcıların değil, alıcıların satıcıyı şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle dolandırdıkları vakalarda artış yaşanıyor. Otomobil alımında türlü türlü hileler yapan dolandırıcıların yeni bir yöntemi daha ortaya çıktı. Otomobilde aslında olmayan bir arıza yaratıp fiyat düşüren dolandırıcılar "pes" dedirtiyor. Bu sefer arabayı almak isteyen kişiler, satıcı ile buluştuktan sonra satıcıyı oyalayıp aracın radyatör kapağını açıp yağ boşaltıyorlar. Daha sonra "Senin aracın arızalı" deyip, en az 80-100 bin TL fiyat kırıp aracı ucuza kapatıyorlar.

SATICI ŞOK OLUYOR

Sıra dışı dolandırıcılık yöntemi ise şöyle gerçekleşiyor: Alıcı, arabasını satışa çıkaran kişi ile irtibata geçiyor. Belli bir ücrette anlaştıktan sonra çoğu zaman alıcılar aracı almak için şehir dışından arkadaşı ile geleceğini ve otelde kalacağını belirtiyor. Ardından arabayı inceleme talebinde bulunuyorlar. Buraya kadar her şey normal görünüyor. Yüz yüze buluşan alıcı ve satıcılar otomobili gözle muayene etmek için kaputunu açıyor. Biri satıcıyı oyalarken, diğer kişi ise otomobilin radyatör kapağını açıyor ve içine yağ boşaltıp, hiçbir şey olmamış gibi sohbete devam ediyor. Aracı beğendiklerini ve satın alacaklarını söyleyen alıcılar ekspertizin yolunu tutuyorlar. Muayene sırasında alıcılar "Sizin araç arızalı. Yağ ve suyu birbirine karıştırmış. Fiyatı düşürün" diyerek fiyat kırmaya çalışıyor. Aracında böyle bir arızanın olduğunu orada öğrenen satıcı ise yaşadığı şok ve şaşkınlığın etkisiyle fiyatı indirmek zorunda kalıyor.

80-100 BİN TL FİYAT DÜŞÜYOR

SABAH'a konuşan Oto Eksperi Gürsel Kaplan, "Otomobil satışlarında dolandırıcılık yöntemlerine akıl sır ermiyor. İşimiz gereği birçok şeye şahit oluyoruz, duyuyoruz. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler geliştiriyorlar" dedi. Dolandırıcıların bu yöntemde bilinçli bir şekilde yağ döktükleri için nasıl hareket edeceklerini bildiğini ve araca zarar vermediğini belirten Kaplan, şöyle devam etti: "Yağ döküldüğünü eksperler bile anlayamaz. Arabayı indirimli satın aldıktan sonra uzun yol yapılmaması önemli. Bunlar satış tamamlandıktan sonra aracı hiç hareket ettirmeden çekiciyle tamirciye götürüp yaptırıyorlar. Hemen motorun temizlenmesi, o yağdan arındırılması ve yeni antifiriz konulması yeterli oluyor, bunun da 500-600 TL civarında masrafı var. Ama araba gerçekten yağ ve suyu birbirine karıştırsaydı masrafı model ve işçiliğe göre 80-100 bin TL olacaktı."

5 YILA KADAR HAPİS VAR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü ise satıcıları tuzağa düşüren bu yöntemle ilgili olarak vatadaşları uyardı. Güllü, "Otomobilin yağ ile suyu karıştırdığı arızası iddiası ile indirim yapmak zorunda bırakıldığına dair satıcılar yazılı bir belge hazırlayabilirler. Burada elbette ekspertizlerin de dikkatli olmaları gerekiyor. Satıcılar araçlarını gösterirken, aracın yanından hiç ayrılmamalı. Bu tür olaylara şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Böyle bir olay yaşayan vatandaşlar hemen savcılığa suç duyurunda bulunsunlar. Türk Ceza Kanunu'nun 159'uncu maddesine göre kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak için hileli davranış gösterip, başkasının zararına neden olan kişi dolandırıcılık suçuyla yargılanır. 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar" değerlendirmesinde bulundu.

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