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Kamuda tasarruf tek merkezden takip edilecek

Merkezi sistemle takibe alınacak kamu kurumları, uyarılara rağmen harcamalarına dikkat etmezlerse çeşitli yaptırımlar söz konusu olacak. Tasarruf tedbirleri, haziran sonrasından itibaren sıkı şekilde uygulanacak. Kesinti yapılacak kalemlerin listesi şimdiden tutuldu. Zorunlu ihtiyaçlar dışında harcamalara izin yok. Yeni fiziki binalara ödenek aktarımı ile kamu binası alım ya da kiralanması olmayacak. Personel ve araç ihtiyaçları, diğer kamu kurumlarından karşılanacak...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 07:36, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 07:31
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Kamuda tasarruf tek merkezden takip edilecek

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Hükümetin başta enflasyonu düşürmek için gündeme getirdiği kamu kurumlarındaki tasarruf tedbirleri uygulaması adım adım hayata geçiyor. Kamu kurumlarının tamamı elini taşın altına koyacak. Tasarruf tedbirleri önceki gün yapılan kabine toplantısında da masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren kamu kurumlarında tedbirler sıkı uygulanacak.

MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ

Uygulama merkezi sistemle takip edilecek. Tedbirlere uymayan kamu kurumları uyarılacak. Uyarılara rağmen harcamalarına özen göstermeyen kamu kurumları veya personelle ilgili farklı yaptırımların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Hangi harcama kalemlerinde kesintiye gidileceğine yönelik uzun bir liste hazırlandı. Zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir harcamaya izin verilmeyecek. Ayrıca, fiziki gerçekleşmeleri yolun başında olan kamu yatırımlarına ödenek aktarımı yapılmayacak.

KURUMLAR ARASI YARDIMLAŞMA

Yeni kamu binası alınması ya da kiralanmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bir kurumun bina ihtiyacı olması durumunda, diğer kurumların atıl halde tuttuğu veya kullanmadığı binalarla bu ihtiyaç karşılanacak. Kamuya personel alımı sadece yıl içinde emekli olanların sayısıyla sınırlandırılacak. Personel ihtiyacı varsa yine bu ihtiyaç, başka kurumlardaki fazla personelle giderilecek. Makam araçları veya kamuya ait taşıtların kullanımına da sınırlama getirilecek. Bir kurumun araç ihtiyacı olursa, yeni araç alımı veya kiralanması yerine başka kurumların araçlarından yararlanılacak.

BÜTÇE AÇIĞI DÜŞECEK

Bütçenin gelir kalemlerinde de kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergiye uyum başlıklarında yapılacak çalışmalarla artış sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının bu kapsamda her alanda denetimlerini arttıracağı, bu yolla bir yandan bütçenin gelir tarafının arttırılması, bir yandan da yeni tasarruf tedbirleriyle yıl sonu bütçe açığının hedeflenenden daha az gerçekleşeceği belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı hesaplamalara göre alınacak tedbirlerle tasarruf miktarının 100 milyar liranın üzerine çıkması bekleniyor.

GENELGELER GÖNDERİLİYOR

Öte yandan, bazı bakanlıklar yılın ikinci yarısını beklemeden tasarruf tedbirlerini uygulamaya başladı. Hazırlanan genelgelerle il müdürlükleri ve taşra teşkilatlarına tasarruf edilecek kalemler konusunda uyarıda bulunuldu.

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