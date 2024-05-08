8 ilde suç örgütlerine 'Mahzen-39' operasyonu: 33 gözaltı
Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-39" operasyonlarında bir organize suç örgütü çökertildi, 33 suç örgütü üyesi gözaltına alındı.
Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.
Diyarbakır merkezli 8️ ilde düzenlenen "MAHZEN-39" operasyonlarında Elebaşılığını Umut Öken'in (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 8, 2024
Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 3️3️ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte. pic.twitter.com/32N29GrWjm
Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-39" operasyonlarında elebaşılığını cezaevindeki Umut Öken'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı, 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konuldu.
Diyarbakır merkezli 8️ ilde düzenlenen "MAHZEN-39" operasyonlarında Elebaşılığını Umut Öken'in (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 8, 2024
Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 3️3️ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte. pic.twitter.com/32N29GrWjm