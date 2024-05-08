Tüketici hakem heyetleri 4 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı

TCMB'den yeni miktarsal sıkılaşma adımı
TCMB'den yeni miktarsal sıkılaşma adımı
'Görevini yapmakta olan kamu çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez'
'Görevini yapmakta olan kamu çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez'
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde
Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100 endeksinde
Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin
Araç satarken dikkat: Otomobilde yağ tuzağına düşmeyin
Hakim ve savcı yardımcılığı için ön sınav şartı
Hakim ve savcı yardımcılığı için ön sınav şartı
İstanbul Havalimanı'nda uçak gövde üstü indi
İstanbul Havalimanı'nda uçak gövde üstü indi
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Seçim sonrası dolarda büyük çözülme! Yerliler 10 milyar dolar sattı
Seçim sonrası dolarda büyük çözülme! Yerliler 10 milyar dolar sattı
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden; '7/24 uzman hekim çalışma' açıklaması
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden; '7/24 uzman hekim çalışma' açıklaması
Gözler yılın ikinci enflasyon raporunda
Gözler yılın ikinci enflasyon raporunda
Kamuda tasarruf tek merkezden takip edilecek
Kamuda tasarruf tek merkezden takip edilecek
Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması
Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması
Bakan Tunç: Yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak
Bakan Tunç: Yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak
İzmir Büyükşehir'den işten çıkarma açıklaması
İzmir Büyükşehir'den işten çıkarma açıklaması
'İki dakikada bir randevu' iddialarına hastaneden açıklama
'İki dakikada bir randevu' iddialarına hastaneden açıklama
Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
Filistin temalı ürünlerin satmayan Trendyol'a ceza
Filistin temalı ürünlerin satmayan Trendyol'a ceza
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Yabancı uyruklu öğrencinin vurduğu okul müdürü kurtarılamadı
Yabancı uyruklu öğrencinin vurduğu okul müdürü kurtarılamadı
Bakanlıktan KDV oranlarının artırılacağı iddiası ile ilgili açıklama
Bakanlıktan KDV oranlarının artırılacağı iddiası ile ilgili açıklama
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek?
CHP'li başkan, kayınbiraderi ve bacanağını atadı
CHP'li başkan, kayınbiraderi ve bacanağını atadı
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 282 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 282 baz puanın altına indi
3+1'in 1+1'e düşürülmesi için hazırlanan rapor Külliyede
3+1'in 1+1'e düşürülmesi için hazırlanan rapor Külliyede
Mustafa Bozbey'den 'belediyedeki akraba ataması iddiası'na açıklama
Mustafa Bozbey'den 'belediyedeki akraba ataması iddiası'na açıklama
Yargıtay Başkanı seçimi 33. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanı seçimi 33. turda da sonuçsuz kaldı
Bakan Işıkhan'dan uzaktan ve esnek çalışmaya ilişkin önemli mesaj
Bakan Işıkhan'dan uzaktan ve esnek çalışmaya ilişkin önemli mesaj
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bahçeli ile görüşme olumlu ve verimli
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bahçeli ile görüşme olumlu ve verimli
'Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması talimatını verin'
'Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması talimatını verin'
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Tüketici hakem heyetleri 4 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı

Tüketici hakem heyetleri bu yılın ilk 4 ayında 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu. Bu dönemde, ürün ve hizmet bazında, ayakkabıya yönelik şikayetler yüzde 12,8 ile ilk sırada yer aldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 09:16, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 09:17
Yazdır
Tüketici hakem heyetleri 4 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı

Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan tüketici hakem heyetleri 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor.

Tüketici hakem heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlandı.

4 ayda 1,9 milyar lira tutarında uyuşmazlık için başvuru yapıldı

Tüketici hakem heyetlerine 2024 yılının ilk dört ayında toplam 241 bin 53 adet başvuru yapılırken, 247 bin 966 adet uyuşmazlık tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 1,9 milyar lira oldu.

Elektronik başvuru tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanıldı

Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunurken Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine ulaştırabiliyor.

Bu kapsamda, 2024 yılının ilk dört ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67'si (162 bin 876 adet başvuru) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirken elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.

En çok ayakkabı şikayet edildi

2024 yılının ilk dört ayında yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,8'i (30 bin 924 adet başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti. Bu şikayet konusunu yüzde 5,67 ile kredi kartı üyelik ücreti (13 bin 684) başvuruları izledi.

Diğer şikayet konuları ise, yüzde 4,68 ile kıyafet (11 bin 299), yüzde 4,25 ile cep telefonu (10 bin 248), yüzde 3,94 ile mobilya (9 bin 500), yüzde 3,31 ile internet abonelikleri (7 bin 992) ve yüzde 2,48 ile GSM aboneliği (5 bin 990) oldu.

Sektörel bazda ise sırasıyla yüzde 57,72 ile en çok perakende ticaret sektörüne (139 bin 146), yüzde 10,63 ile finansal hizmetler sektörüne (25 bin 628) ve yüzde 8,83 ile abonelik hizmetleri sektörüne (21 bin 305) yönelik yönelik başvurular izledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber