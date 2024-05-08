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Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı ancak kulisler ve tartışmalar bitmedi. Kulis bilgilerine göre hükümetin 3 bin TL veya 4 bin TL seyyanen zam vermeyi planladığını ifade etti.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 09:25, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 09:28
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Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Cumhuriyet'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş bu konuda önemli kulis bilgileri aktardı. Karakaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre, hükümetin en düşük emekli maaşına seyyanen zam planı var.

Karakaş'ın söylediğine göre asgari ücretin de açlık sınırının altında olması, yasaya ve anayayaya aykırı.

Hükümet çevresinden düşük maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılması yönünde baskı olduğunu söyleyen Karakaş, kulis bilgilerine göre hükümetin 3 bin TL veya 4 bin TL seyyanen zam vermeyi planladığını ifade etti.

Asgari ücretin enflasyona karşı eriyen alım gücünü korumak ve sosyal adaleti sağlamak için temmuz ayında mutlaka güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş şunları kaydetti:

"Asgari ücreti istediğiniz zaman artırabilirsiniz. Bunun için yasa çıkarmaya gerek yok. Yasal engel yok. Mesela 2001 yıllarının başında asgari ücreti 4 kez artırmışız. 1 yılda 4 kez, ondan sonra üç kez de artırmışız.

2016 yılına kadar hem Ocak hem Temmuz olmak üzere iki kez arttırmışız. Enflasyon düştükten sonra bir kez bir kez belirlemeye başlamışız. 2022 yılına geldiğimiz zaman yüksek enflasyonla birlikte tekrar iki defa artırmak zorunda kaldık."

SGK Başuzmanı, asgari ücrete zam yapılmaması halinde çalışanların 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle yüzde 25 oranında bir gelir kaybına uğrayacağını dile getirdi.

İsa Karakaş, en az yüzde 25 oranında bir güncelleme yapılması gerektiğini ve bunun sadece 8 milyon asgari ücret alan kişiyi değil, aynı zamanda asgari ücrete komşu ücret alan milyonlarca kişiyi de kapsayacağını vurguladı.

Emekliler temmuz ayında enflasyon oranında zam alacak.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklisi ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18,72 olarak belirlendi. 6 aylık enflasyon farkının belli olması için TÜİK'in mayıs ve haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor.

Fakat kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri, sıfır zam veya düşük zam alabilir. Bu durum, emeklilerin alım gücünde önemli bir düşüşe yol açabilir.

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