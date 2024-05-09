İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı

Uçağın sahibi hava yolu şirketinin uçaktaki kargo yükünü boşaltmasının ardından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlattı.

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