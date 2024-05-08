Saadet Partisi'nde kongre tarihi belli oldu

Gazeteci Kemal Kurdaş, X hesabından yaptığı paylaşımda Saadet Partisi'nin kongreye gideceği tarihi duyurdu. Kurdaş, "Genel Başkan Temel Karamollaoğlu açıkladı... Saadet Partisi Kongre tarihi belli oldu. Saadet kongresi 30 Haziranda." ifadelerini kullandı.

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