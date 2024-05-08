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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,86 değer kaybederek 10.247,75 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 18:32, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 18:50
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,03 ile kimya petrol plastik oldu.

10.383,25 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 10.245-10.250 puan bandında dengelendi.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması, yön arayışını öne çıkarıyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın 2. Enflasyon Raporunun takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Çin'de dış ticaret dengesinin piyasaların odağında olacağını dile getirdi.

BoE'nin politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin, varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

BoE'nin bu yıl iki tane 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasının öngörüldüğünü dile getiren analistler, ilk faiz indirimi için haziran veya ağustos ayının öne çıkabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.470 ve 10.650 seviyelerinin direnç, 10.230 ve 10.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

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