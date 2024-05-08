49 ilde 'MAHZEN-40' operasyonu: 127 gözaltı
49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "MAHZEN-40" operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde "MAHZEN-40" operasyonları düzenlendi.
"Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız"
Düzenlenen operasyonlarda 127 kişi yakalandı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.
4️9️ İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen "MAHZEN-40" operasyonlarında 1️2️7️ şüpheli yakalandı❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 8, 2024
Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız❗️
❌Emniyet Genel. pic.twitter.com/ByzETVFZqr