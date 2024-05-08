Kandilli Rasathanesi Müdürlüğüne Prof. Dr. Nurcan Meral Özel atandı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ataması gerçekleşen Özel, 1991-1996 yılları arasında Japonya Hokkaido Üniversitesi'nde sismoloji alanında doktora yaptı.

Prof. Dr. Özel, akademik ve idari kariyeri boyunca birçok uluslararası proje yürüttü, deprem araştırma altyapılarının Türkiye'deki gelişimi ve teknoloji transferi konularında rol oynadı.

Özellikle yer bilimleri alanında, Japonya ve Türkiye ortak bilimsel ve operasyonel çalışmalarında platformlar yaratılması konularında görevler üstlenen Özel'in jeofizik alanında yetiştirdiği 20'den fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile 100'den fazla uluslararası yayını bulunuyor.

- Doğa olaylarının yüksek teknolojilerle izlenmesi konusunda uzmanlaştı

Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, aynı zamanda "UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu" çatısı altında, Türkiye'de bölgesel nitelikli Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'e tsunami uyarı hizmeti veren "KRDAE Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi"nin kurulmasına öncülük etti.

"Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer Silahların Yasaklanması" organizasyonunda 184 devlet tarafından göreve seçilen Özel, bu doğrultuda 98 ülkede konuşlanmış 4 ayrı yüksek teknolojiyi içeren Uluslararası İzleme Ağı'nın 8 yıl boyunca yönetimini üstlendi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde çok boyutlu bilimsel teknolojik projeler ile idari sorumluluklar üstlenmesi, Özel'in yüksek teknolojilerle doğa olaylarını izleme konusundaki uzmanlığını ve tanınırlığını artırdı.

- Japonya Devlet Nişanı'na layık görüldü

Görev süresi boyunca dünya izleme sisteminin teknolojik ve bilimsel olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalara imza atan Özel, 2017'de "Uluslararası Platformda Teknolojiye Damgasını Vuran Altı Kadın Lider" arasında yer aldı.

Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, bu yıl Japonya devlet nişanına layık görüldü.

Görev süresi tamamlanan Prof. Dr. Haluk Özener, 9 yıldır Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yapıyordu.