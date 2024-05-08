Malatya'da otomobil dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde depremde hasar gören araçların motor şase numaralarını başka araçlar üzerinde kullanan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin üzerine kayıtlı olan 267 araçtan 47 araçta 'change' yapıldığı tespit edildi.

Malatya merkezli İstanbul, Bursa, Isparta ve Hatay illerinden 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüpheli ise Suriye'nin Afrin ilçesinde yakalandı. Change yapılan araçlara ise el konuldu.